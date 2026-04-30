最初に書いておくが筆者は「食料品消費税ゼロ」に反対ではない。日本が10％と欧州より税率が低いのに「痛税感」が強いのは食料品がゼロでないからだろう。ただし75歳以上の原則医療費3割負担、高額療養費や薬の保険適用の縮小などの財源措置は必須だ。中道の「食料品消費税ゼロ」公約さて中道改革連合の階猛幹事長が、衆院選で掲げた「恒久的な食料品消費税ゼロ」について「難しい」との認識を示したのに対し、小川淳也代表は24日