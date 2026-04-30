All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、群馬県在住32歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：32歳女性同居家族構成：本人、父（63歳）、母（61歳）、姉（36歳）居住地：群馬県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：パート・アルバイト年収：200万円現預金：300万円リスク資産：100万円「何かあった時の資金として群馬銀行のスーパー定期に