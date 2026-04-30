椎名林檎の最新アルバム『禁じ手』が、高音質マスターからカッティングされた重量盤 30cmLP 2枚組としてアナログ盤リリースされる。発売は8月26日、初回生産限定盤となる。同アルバムは、自作曲封印という“禁じ手”を繰り出してタイトルに掲げた作品だ。他アーティスト作品への客演／他プロデューサーとの共作楽曲のみ収録したアルバムは、伊澤一葉、ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦&#