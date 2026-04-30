秋田朝日放送 秋田地方検察庁の検事正に着任した冨田寛さんが会見で抱負を語りました。 ４月２０日付けで秋田地検の検事正に着任した冨田寛さんは東京都出身の５６歳。これまで東京地検の総務副部長や名古屋地検の公安部長などを歴任してきました。 冨田検事正は走ることが趣味で１００キロを走るウルトラマラソンにも出場しています。お酒が好きだと語り、「秋田のおいしいお酒や料理を楽しみたい」と話しています。