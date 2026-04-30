北陸信越運輸局は、石川県内のタクシー運賃を5月25日から改定すると発表しました。普通車の初乗り運賃の上限が現在より100円値上げされます。運輸局によりますと、普通車の初乗り運賃は、金沢市と周辺5市町の金沢地区、それ以外の石川地区ともに、現在の600円から700円に引き上げられます。また、100円が加算される距離も、現在の最長287メートルから240メートルに短縮され、実質的な値上げとなります。また、今