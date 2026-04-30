俳優の浅田美代子が、30日までに自身のインスタグラムを更新。「今年もベランダのテッセンとジャスミンが咲き乱れてる」とうれしそうに報告し、彩り華やかな自宅ガーデニングを披露した。【写真】「ベランダでもこんなに華やかに咲くんですね」花々が咲き乱れる自宅ガーデニング披露の浅田美代子「窓を開けるとジャスミンのいい香りが…」と嗅覚に訴えかけるようにつづり、ベランダに咲く花々の写真を複数枚アップ。「胡蝶蘭も