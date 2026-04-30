山中慎介インタビュー前編那須川天心について2026年４月11日、東京・両国国技館。那須川天心（帝拳）が元世界２階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラーダを９回終了TKOで破り、WBC世界バンタム級王座挑戦権を獲得した。エストラーダは左ボディをもらい続け、試合翌日には左肋骨２本の骨折が判明。格闘技人生で公式戦初黒星となった、昨年11月の井上拓真戦からわずか５カ月、天心の何が変わったのか。この試合の解説を務