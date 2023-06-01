【一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～】 4月30日より順次発売 価格：1回890円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～」を4月30日より一番くじONLINE、一番くじ公式ショップで順次発売する。価格は1回890円。なお、一番くじONLINEでは同日11時より販売が開始される。 本商品は、「進撃の