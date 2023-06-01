【一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～】 4月30日より順次発売 価格：1回890円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～」を4月30日より一番くじONLINE、一番くじ公式ショップで順次発売する。価格は1回890円。なお、一番くじONLINEでは同日11時より販売が開始される。

本商品は、「進撃の巨人」のキャラクターをモチーフとしたフィギュアなどが当たるキャラクターくじ。A賞とB賞には、MEGAIMPACTシリーズで立体化した「鎧の巨人」と「顎の巨人」が初登場する。「鎧の巨人」は交換パーツで2種の表情が楽しめる。

その他にも、C賞「リヴァイ フィギュア～心臓を捧げよ～」、D賞「巨人ヘッドマグネット」、E賞「アクリルスタンド」、F賞「つながるアクリルチャーム」、G賞「メタリック缶バッジ」、H賞「ちょこのっこフィギュア」、I賞「ちょこのっこフィギュア～巨人ver.～」がラインナップしている。

また、最後のくじを引くともらえるラストワン賞には、MEGAIMPACTシリーズより「獣の巨人 フィギュア～天と地の戦いver.～ MEGAIMPACT」が用意されている。

「一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～」商品ラインナップ

A賞 鎧の巨人 MEGAIMPACT

全1種

サイズ：約31cm

B賞 顎の巨人 MEGAIMPACT

全1種

サイズ：約23cm

C賞 リヴァイ フィギュア～心臓を捧げよ～

全1種

サイズ：約11cm

D賞 巨人ヘッドマグネット

全1種

サイズ：約10cm

E賞 アクリルスタンド

全5種（選べる）

サイズ：約6～12.5cm

「The Final Season」の印象的なシーンを楽しめる、新規描きおろしイラストのアクリルスタンド。

F賞 つながるアクリルチャーム

全8種（選べない）

サイズ：約6.5～8cm

G賞 メタリック缶バッジ

全8種（選べない）

サイズ：約7cm

描きおろしイラストのメタリック缶バッジ。

H賞 ちょこのっこフィギュア

全6種（選べない）

サイズ：約4.5cm

I賞 ちょこのっこフィギュア～巨人ver.～

全4種（選べない）

サイズ：約4.5cm

ラストワン賞 獣の巨人 フィギュア～天と地の戦いver.～ MEGAIMPACT

サイズ：約30cm

ダブルチャンスキャンペーン

「C賞 リヴァイ フィギュア～心臓を捧げよ～」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが発売日から7月末日まで開催される。当選数は30個。

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となります。

※「C賞 リヴァイ フィギュア～心臓を捧げよ～」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。

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