【漫画】本編を読む『夫が二重不倫しやがった 浮気相手は親友2人』（薄荷通：漫画、サレ妻ツマ子：原案/KADOKAWA）は、タイトルの通り、夫の裏切りと親友の裏切りが同時に襲いかかる衝撃のサレ妻ストーリーだ。しかもその不倫相手はひとりではない。信じていた人たちに次々裏切られるという、あまりにも残酷な現実が描かれている。主人公のナツミは、夫・ダイキと幼い子どもと暮らすごく普通の主婦。ふたりめの妊娠に喜び、また