夫の浮気相手は妻のふたりの親友だった!? 同時に3人からの裏切りを受けたサレ妻。怒りの反撃が始まる！【書評】
【漫画】本編を読む
『夫が二重不倫しやがった 浮気相手は親友2人』（薄荷通：漫画、サレ妻ツマ子：原案/KADOKAWA）は、タイトルの通り、夫の裏切りと親友の裏切りが同時に襲いかかる衝撃のサレ妻ストーリーだ。しかもその不倫相手はひとりではない。信じていた人たちに次々裏切られるという、あまりにも残酷な現実が描かれている。
主人公のナツミは、夫・ダイキと幼い子どもと暮らすごく普通の主婦。ふたりめの妊娠に喜び、また新たな生活が始まるはずだった。しかし、転職したばかりの夫の行動に違和感が。深夜にスマホに届く会社からの連絡、そしてナツミを他の女性と比べるような発言。疑念を抱いたナツミがこっそり夫のスマホを確認したとき、そこには目を覆いたくなるような浮気の痕跡が残されていた。
不倫という出来事の裏には、必ず何かしらの人間関係の歪みがある。本作が描いているのは、夫婦の裏切りだけではなく「友情」が崩れる瞬間の恐ろしさだ。タイトルの通りの展開だが、浮気相手の正体を知ったとき、誰もがゾッとすることだろう。信じていた人に裏切られたら人はどう立ち上がるのか。サレ妻の覚悟と決断を見届けてほしい。
文＝七井レコア