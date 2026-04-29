◇プロ野球セ・リーグ巨人−広島(29日、東京ドーム)巨人のルシアーノ投手が8回を3人で打ち取りました。2点リードの8回に4番手でマウンドに上がったルシアーノ投手は、3番の小園海斗選手をショートゴロに打ち取ると、4番の坂倉将吾選手を高めのストレートで空振りの三振。5番の野間峻祥選手はショートフライと中軸を完璧に抑えました。開幕前に支配下登録された助っ人右腕。ここまで8試合連続無失点となっています。