“事実は小説より奇なり”そんな言葉があるほど、驚く現実ってあるんです。大学時代に、友人と心霊スポットに行くことに。その度に、トラブルが起こり…!?／本当にあったすごい話人気イラストレーターであり、漫画家でもあるしばたまさんが描く『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、リアルで起こったフォロワーからの体験談です。その体験談から「スカッとした！」「泣ける…」「怖くて最後まで読めない」といった