3歳ダート3冠の第1弾「第71回羽田盃」（Jpn1、1800メートル、13頭立て。1枠1番トリグラフヒルは左後肢ハ行で出走取り消し。3枠4番ディアシンバは吉井章から和田譲治に乗り替わり）が29日の大井競馬11Rで行われ、3番人気のフィンガー（牡＝美浦・田中博、父ガンランナー）が1番人気ロックターミガン、2番人気リアライズグリントとJRA勢相手に激しい先行争いを演じた末、逃げ切って1着。1月のJpn3ブルーバードカップ以来となる重賞