秋田朝日放送 北秋田市阿仁のくまくま園で、今シーズンの営業が始まりました。今年生まれた生後三か月の子グマもお披露目されました。 初日の２９日は、家族連れなどが訪れえさやりなどを楽しんでいました。去年１１月下旬から４月中旬まで冬眠していた園のクマ。３月に気温が高かった影響で、例年より早く冬眠から覚めたクマもいたということです。来園者は、水浴びをしたりのんびりひなたぼっこをするクマの様子