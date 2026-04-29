野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、11月に自身初のワンマンツアー＜Meg Bonus LIVE TOUR 2026＞を開催することが決定した。これは、本日開催したホール公演＜Meg Bonus“TO THE YOU (ME) I MET BEFORE”＞で発表されたもの。初めての大阪でのワンマンライブを含む、東阪ツアーとなる。チケットは、4月29日より最速先行受付がスタート。＜Meg Bonus LIVE TOUR 2026＞2026年11月3日(祝火) 大阪・梅田Shangri-La開場 17:30