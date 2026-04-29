野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、11月に自身初のワンマンツアー＜Meg Bonus LIVE TOUR 2026＞を開催することが決定した。

これは、本日開催したホール公演＜Meg Bonus“TO THE YOU (ME) I MET BEFORE”＞で発表されたもの。初めての大阪でのワンマンライブを含む、東阪ツアーとなる。

チケットは、4月29日より最速先行受付がスタート。

＜Meg Bonus LIVE TOUR 2026＞

2026年11月3日(祝火) 大阪・梅田Shangri-La

開場 17:30 / 開演 18:00

2026年11月5日(木) 東京・WWW

開場 18:15 / 開演 19:00 【チケット】

5,000円(税込) ＋ドリンク代別途

最速先行(抽選)

https://eplus.jp/megbonus/

受付期間：4月29日(水) 19:00〜5月10日(日) 23:59

当落入金：5月13日(水) 13:00〜5月15日(金) 21:00