Meg Bonus、自身初のワンマンツアー開催決定
野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、11月に自身初のワンマンツアー＜Meg Bonus LIVE TOUR 2026＞を開催することが決定した。
これは、本日開催したホール公演＜Meg Bonus“TO THE YOU (ME) I MET BEFORE”＞で発表されたもの。初めての大阪でのワンマンライブを含む、東阪ツアーとなる。
チケットは、4月29日より最速先行受付がスタート。
＜Meg Bonus LIVE TOUR 2026＞
2026年11月3日(祝火) 大阪・梅田Shangri-La
開場 17:30 / 開演 18:00
2026年11月5日(木) 東京・WWW
開場 18:15 / 開演 19:00
【チケット】
5,000円(税込) ＋ドリンク代別途
最速先行(抽選)
https://eplus.jp/megbonus/
受付期間：4月29日(水) 19:00〜5月10日(日) 23:59
当落入金：5月13日(水) 13:00〜5月15日(金) 21:00
関連リンク
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