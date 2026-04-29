５歳と３歳の娘のパパでもあるくりぃむしちゅーの有田哲平が２７日、日本テレビ系「しゃべくり００７」で、勉強をさせるためにご褒美で釣る方法について、慶大ＯＢ芸人にアドバイスを受けた。この日は偏差値７０超えの学校を出ている著名人達が集合。受験の世界を振り返った。その中で桐朋中学、桐朋高校から慶大に進学した令和ロマンの松井ケムリは「小学生なんで、将来を見据えて勉強ができない。なので小１で九九を覚えた