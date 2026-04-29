５歳と３歳の娘のパパでもあるくりぃむしちゅーの有田哲平が２７日、日本テレビ系「しゃべくり００７」で、勉強をさせるためにご褒美で釣る方法について、慶大ＯＢ芸人にアドバイスを受けた。

この日は偏差値７０超えの学校を出ている著名人達が集合。受験の世界を振り返った。

その中で桐朋中学、桐朋高校から慶大に進学した令和ロマンの松井ケムリは「小学生なんで、将来を見据えて勉強ができない。なので小１で九九を覚えたらレゴを買ってもらった」とご褒美目当てで勉強をしていたと振り返った。

すると有田は「どうするか迷っている」と切り出し「勉強することを楽しんでもらいたいけど、モノで釣ったらモノが欲しいだけで…とならないか」とパパらしい悩みを打ち明けた。

ケムリは「あると思います」と言い「自分も中学に行ってから全然勉強しなくなった」と実体験を告白。「でも、いい中学に入れば、周りが頭がいいんで、高３になったらいい大学に行かないと、ちょっと恥ずかしい空気になる」といい「結局、周りに合わせて慶応に行った」という。

そのため「いい環境を与えて上げるという意味では、今は無理やり勉強させてもいいと思う」と助言していた。