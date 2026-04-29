30日～5月6日の岡山市の天気予報 30日（木）は、岡山・香川ともに雨の一日となり、5月1日（金）の朝まで降り続きそうです。 この先、ゴールデンウィークの予報をみると、2日（土）は各地晴れますが、3日（日）はまた再び雨となりそうです。3日は風も強まる可能性がありそうです。 4日（月･祝）からは天気が回復に向かい、5日（火･祝）と6日（水･祝）は広く晴れそうです。お出掛けするのは2日と5日