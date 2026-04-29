◇陸上・織田記念国際（2026年4月29日ホットスタッフフィールド広島）女子1500メートルが行われ、ドルーリー朱瑛里（岡山陸協）は4分16秒54をマークして7位となった。後半に失速した金栗記念の反省を生かし、余力を残しながらレースを展開する。周回を重ねても落ちることなく、最後まで粘りの走りを貫いてフィニッシュ。3年前に出した自己ベスト（4分15秒50）に迫った。「いつも最初の100メートルを飛ばしすぎて後半にも