今秋開設予定のテンプル大学ジャパンキャンパスの川崎校舎のイメージ（ＴＵＪ提供）米州立大学の日本校、テンプル大学ジャパンキャンパス（ＴＵＪ、東京都世田谷区）は今秋、川崎市高津区に新校舎を開設する。円安や日本留学ブームを背景とした学生数の急増に対応する。首都圏２カ所目の拠点となり、自治体や地域との交流も進めていく。テンプル大は１８８４年にペンシルベニア州に設立された総合大学。ＴＵＪは１９８２年に開