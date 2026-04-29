東京・福生市で、男がハンマーで少年を殴りつけ催涙スプレーを撒いた後、刃物をもって立てこもっていた事件で、警視庁が自宅に突入しましたが男の姿が確認できていないことが分かりました。29日午前7時20分ごろ、福生市加美平の路上で、「ハンマーを持っている人がいる、1人殴られている、早く来て」などと目撃者から通報がありました。30代から40代ぐらいとみられる男が、「うるさい」などと言って、ハンマーで少年のこめかみ付近