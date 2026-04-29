「NTTドコモビジネスレディス」の練習日が行われ、先週手にしたばかりという新しいクラブを披露してくれた、今季からフリー契約の植竹希望に話を聞いた。【写真】ヒール側に鉛を貼った『GTS2』ヒールがスッキリの丸顔だった◇◇◇植竹が手にしていたのは、タイトリストの『GTS2』（10度）ドライバー。男子プロなどがこぞって採用している新モデルだ。植竹はどこを気に入っているのだろうか。「先週手にした瞬間、私の中で何