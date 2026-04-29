夏の移籍市場に向け具体的な動きに入ってくる時期となったが、プレミアリーグのいくつかのクラブがフェイエノールトの日本代表FW上田綺世の獲得に動いていると『TEAMTALK』が報じた。興味を示しているのはエヴァートン、リーズ・ユナイテッド、トッテナム、ブライトンだという。4クラブのスカウト陣が綿密に追跡調査していることが明らかになったと報じられているが、特に注目されているのはエヴァートンだ。デイビッド・モイーズ