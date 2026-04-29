きのう、東京・大田区でバイクが大型トラックにひかれ男性が死亡した事故で、警視庁はひき逃げなどの疑いで現場から逃走した運転手を逮捕しました。【映像】現場周辺の様子きのう午後4時すぎ、大田区城南島で「車が通りすぎた後に男性が倒れていて、車が走り去った」と110番通報がありました。警視庁によりますと、バイクに乗っていた50代くらいの男性が大型トラックにひかれ、その場で死亡が確認されました。警視庁は、現場