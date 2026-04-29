LASSICが運営する「テレワーク・リモートワーク総合研究所」は、リモートワーク経験のあるワーキングパーソン1,005名を対象に「地方移住と地方でのリモートワークに関する調査」を実施した。本調査は、2026年2月25日〜27日、20歳から65歳のテレワーク/リモートワーク経験者男女を対象にインターネット調査にて行われた。○地方移住実現条件の筆頭は「フルリモートで働ける仕事」が38.5%で最多将来、現在の居住地より地方への引っ越