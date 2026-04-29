【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は28日、9月の下院選を巡り、一方的に併合を宣言したウクライナ東部・南部4州ではウクライナによる選挙妨害が想定されるとして、警戒するよう治安機関に指示した。2022年9月のロシアによる併合宣言後、4州でロシアの下院選が実施されるのは初めてとなる。プーチン氏は、モスクワで開いた政府高官会合で、ウクライナがロシアの選挙を妨害してくると主張し「破壊工作やテロ、過激な行動は