カインズは4月23日、物価高や移動コスト増により遠出を控える傾向が予想されるゴールデンウィークに向け、自宅や近所の公園で「遊ぶ・つくる・食べる・くつろぐ」体験を楽しめる商品を紹介した。箱庭ガーデンフレームセット ※イメージ画像「くらしDIY」のコンセプトのもと、日常を特別な時間に変える工夫を凝らしたアイテムをそろえた。「箱庭ガーデンフレームセット」(4,480円〜)は、庭やベランダに置くだけで花壇や菜園が作れる