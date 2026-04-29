Image: ccp この記事は2025年6月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。じっくり時間をかけて作る水出しコーヒーの味わいは格別ですが、「飲みたい！」と思った時にすぐ楽しめないのがネック。そんな悩みを解決してくれるのが、シーシーピー（CCP）の「Cool Barista（クールバリスタ）」。たった