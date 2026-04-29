食後の血糖値の急上昇である「血糖値スパイク」を抑える食べ方として、野菜から食べる「ベジファースト」がよく知られていますが、ネット上では「食前にガムをかむだけで『血糖値スパイク』を抑える効果が期待できる」という内容の情報もあります。この情報は本当なのでしょうか。ガムをかむ「時間」や、どういった種類のガムがより効果的なのかなどについて、eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原