「家族」という言葉に、温かさや安らぎを覚える人ばかりではない。育った環境によっては、それはトラウマや呪縛の代名詞にすらなり得るのだ。ガールズちゃんねるに4月下旬、「家族を大切にしてる女性が好き」と言う男性が嫌い、というトピックが立ち、大きな反響を呼んでいる。トピ主は、自身の生い立ちを「父親には呆れ果てています。母が涙を流す姿や苦労を幾度と見てきました」と明かした上で、こう綴っている。「人柄の良い男