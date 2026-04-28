歌手で俳優の中島健人が主演するNHK総合ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜後10：00※全10回）において、主人公・志波三彦（中島）の兄、志波二彦役も中島が一人二役で演じていることが明らかになった。【写真】髪の毛ボサボサ＆ヒゲを生やした中島健人のワイルドビジュアル本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難