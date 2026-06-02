マリオがベルーナドームで始球式5月31日にベルーナドームで行われた西武-DeNA戦で「スーパーマリオブラザーズ」のマリオが始球式を行った。西武が公式X（旧ツイッター）にブルペンでの投球練習の様子を投稿すると「完成度高すぎ」と同時に、投球フォームが数々のレジェンドに重なると話題になっている。「スーパーマリオブラザーズ」の発売40周年を記念し、プロ野球12球団の主催試合(計12試合)を協賛する「スーパーマリオブラザ