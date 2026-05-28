日本中央競馬会（JRA）は夏の開催で、人馬の負担軽減を図る暑熱対策として行ってきた競走時間帯拡大を来年は取りやめ、期間中は1日のレース数を従来の12から7に減らす方針を固めたことが28日、関係者への取材で明らかになった。7レース編成では最初の競走の発走が午後3時以降となる。削減される計120レースは他の時期の平日などに振り替え、現行の年間総数を維持する。競走時間帯拡大は2024年、新潟競馬場で試験的に2週間導