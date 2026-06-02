7月1日よりNetflixにて世界独占配信されるNetflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』の日本版ティザー予告とティザービジュアルが公開された。 参考：ミリー・ボビー・ブラウンが超能力を封印!?『エノーラ・ホームズの事件簿』で見せる成長 本作は、名探偵シャーロック・ホームズの妹であり、好奇心旺盛で兄譲りの天才的頭脳を持つエノーラ・ホ&#125