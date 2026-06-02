殿堂入りしている元レッドソックスのデビッド・オルティス氏（50）が、球団オーナーのジョン・ヘンリー氏（76）が低迷するチームの現状を深く憂慮していることを明かした。AP通信が報じた。オルティス氏は、自身が主催するチャリティーゴルフ大会で取材に応じ、最近ヘンリー氏と球団の現状について話し合ったという。「世間が思っている以上に、彼はチームの状況を心配しています。私はジョンのことを長年知っていますが、彼も