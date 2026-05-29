いじめ疑惑騒動の冷めやらぬなか、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）をめぐる新疑惑が浮上し、注目されている。【もっと読む】サバンナ高橋“10年いじめ”問題の波紋…NHKは「番組出演は変更なし」と回答もイメージダウン不可避デイリー新潮は「業界人が明かす本当の評判」との見出しで、高橋からのいじめを公にしたピン芸人の中山功太（45）以外にも被害を口にする芸人が複数いると報じた。「面と向かって、芸風を小