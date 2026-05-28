あるときから突然、やたらと氷を食べるようになったお母さん。今思えば“異変の始まり”なのですが…小学生の娘からするとわからないですよね。そしてこの症状が始まってから半年後。お母さんの体にさまざまな異変が…!?>>【まんが】母とうつと私(ウーマンエキサイト編集部)