世界を舞台に活躍する音楽プロデューサーBANVOXが、SKY-HI主宰Bullmoose Records移籍第1弾シングル「OB PKWY」のビジュアライザーを公開した。今回は4月17日に配信された新曲「OB PKWY」を音だけではなく映像としても楽しめるようにと、用意されたビジュアライザー。本作は、BANVOXにとって約8年ぶりとなる四つ打ち楽曲で、近年のサウンドの流れを汲みつつも、原点回帰とも言えるハウスのグルーヴを色濃く反映したベースハウスに仕