アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「理想の彼氏の条件」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】「理想の彼氏の条件」女性100人のTOP回答！「内面」に次ぐ、2位、3位は？（図解：4枚）女性が重視している「理想の彼氏の条件」とは？調査は1月29日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。まず、「『理想の彼氏』の