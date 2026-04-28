アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「理想の彼氏の条件」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】「理想の彼氏の条件」女性100人のTOP回答！ 「内面」に次ぐ、2位、3位は？（図解：4枚）

女性が重視している「理想の彼氏の条件」とは？

調査は1月29日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「『理想の彼氏』の条件として最も重視するのはどれですか？」と質問すると、最も多かった回答は「内面（優しさ・誠実さ・価値観の一致）」で52人でした。次いで「相性（話しやすさ・居心地のよさ）」（29人）、「外見（清潔感・顔・スタイル）」（10人）、「経済力（年収・職業の安定）」（9人）の順となりました。

また、選択した項目を重視する理由を自由回答形式で尋ねたところ、「内面」については、「長く付き合い続けるには内面が最も大事だから」「価値観が合わない人と付き合うのが大変だから」「外見がよく高収入でも、価値観が違うと一緒にいて話も合わず疲れてしまうから」などの回答がありました。

「相性」については、「話していて楽しい、人として面白く居心地のいい相手を好きになるので」「話しやすさ、居心地のよさがとても大事だと思う」「他の条件がよくても、相性がよくない人とは一緒にいられないし、結局は相性が一番大事だと思うから」などの回答がありました。

その他の項目については、「外見が好みだったらある程度許せる」「顔がいいと許せることもあるから」「経済力がないと、関係を続けていけないから」「あくまで理想なら経済力がある方がいい」などの回答が寄せられました。

女性の皆さん、「理想の彼氏」はどんな人ですか……？

