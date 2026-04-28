紫 今が、新曲「New Walk」のCDを6月3日にリリースすることを発表した。「New Walk」は、毎週火曜日深夜24時〜テレ東系列にて放送開始中のTVアニメ『左ききのエレン』エンディングテーマとなっている。カップリングには、3月に開催されたツーマンツアー＜MULASAKI IMA presents.【MICELLE】＞で披露されたライブ音源3曲が収録される。また、ジャケットはLPサイズとなっており、表紙のアートワークはTVアニメ『左ききのエレン』のア