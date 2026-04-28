紫 今が、新曲「New Walk」のCDを6月3日にリリースすることを発表した。

「New Walk」は、毎週火曜日深夜24時〜テレ東系列にて放送開始中のTVアニメ『左ききのエレン』エンディングテーマとなっている。

カップリングには、3月に開催されたツーマンツアー＜MULASAKI IMA presents.【MICELLE】＞で披露されたライブ音源3曲が収録される。

また、ジャケットはLPサイズとなっており、表紙のアートワークはTVアニメ『左ききのエレン』のアニメーションキャラクター原案を務めた後藤隆幸による書き下ろしとなっており、裏表紙は配信ジャケットにも使用されている紫 今の写真が大きく映し出されている。

ジャケット表

ジャケット裏

さらに、「New Walk」完全生産限定盤をCDショップチェーンにて購入すると、ランダムサイン入りアナザージャケットをプレゼント。特典は無くなり次第終了となるので、早めにチェックしていただきたい。

◾️シングル「New Walk」

2026年6月3日（水）リリース

予約：https://MulasakiIma.lnk.to/NewWalk ▼先行配信「New Walk」

https://MulasakiIma.lnk.to/NewWalk_

※TVアニメ『左ききのエレン』EDテーマ 完全生産限定盤（CD-12cm）

価格：2,200円（税込）品番：SRCL-13686 ▼CD収録曲目

M1: New Walk

M2: メロイズム (LIVE - 2026.3.29 MICELLE)

M3: Server Down (LIVE - 2026.3.29 MICELLE)

M4: ギンモクセイ(LIVE - 2026.3.29 MICELLE) ▼紫 今「New Walk」 完全生産限定盤（SRCL-13686）特典概要

特典内容：ランダムサイン入りアナザージャケット

▼対象店舗

・タワーレコード全店 (オンライン含む/一部店舗除く)

・全国アニメイト(通販含む)

・楽天ブックス

・Amazon.co.jp

・セブンネットショッピング

・SonyMusicShop

▼ご予約対象期間

2026年4月28日（火）19:00〜5月12日（火）23:59まで

※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※絵柄は後日発表とさせていただきます。

※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。

※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ▼CDショップチェーン別先着オリジナル特典

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

全国アニメイト(通販含む) ・・・ オリジナルましかくブロマイド

楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型

タワーレコード全店 (オンライン含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルポストカード

※各CDショップ・オンラインショップでのご予約受付開始は4月28日(火)19:00以降順次開始となります。

※特典絵柄は追って発表いたします。

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️TVアニメ『左ききのエレン』放送情報 ＜放送情報＞

4月7日(火)深夜24 時〜テレ東系列ほかにて放送開始

テレ東系列 4月7日（火）から毎週火曜深夜24時

AT-X 4月10日（金）から毎週金曜夜9時

リピート放送：毎週火曜朝９時／毎週木曜午後3時 ＜配信情報＞

Prime Video にて、4月7日(火)より毎週火曜 深夜24時30分〜見放題最速配信

その他動画配信サービスでも、4月12日(日)より毎週日曜 深夜24時30分〜順次配信

※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各動画配信サービスの情報をご確認ください。

※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazon プライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ。

※Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。 ＜ストーリー＞

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。 ＜スタッフ＞

原作：かっぴー「左ききのエレン」

監督：鈴木利正

シリーズ構成：岸本卓

アニメーションキャラクター原案：後藤隆幸

キャラクターデザイン・総作画監督：福地祐香、玉井あかね

色彩設計：関本美津子

美術監督：佐藤豪志

美術設定：小幡和寛

撮影監督：有村駿

編集：増永純一

音響監督：明田川仁

音楽：パソコン音楽クラブ

オープニングテーマ：ALI「FUNKIN’ BEAUTIFUL feat. ZORN」

エンディングテーマ：紫 今「New Walk」

アニメーション制作：シグナル・エムディ／Production I.G

製作：アニメ「左ききのエレン」製作委員会 ＜キャスト＞

朝倉光一役：千葉翔也

山岸エレン役：内山夕実

加藤さゆり役：石川由依

岸あかり役：関根明良

神谷雄介役：興津和幸

三橋由利奈役：天海由梨奈

柳一役：遊佐浩二

朱音優子役：結川あさき

流川俊役：新垣樽助

佐久間威風役：松田健一郎 公式HP：https://eren-anime.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/eren_anime_PR

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@eren_anime_pr

©︎かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会

◾️＜Mulasaki Ima ONE MAN TOUR 2026＞ 2026年

9月26日（土）大阪・Yogibo META VALLEY

OPEN 17:00 / START 18:00

9月27日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’

OPEN 16:15 / START 17:00

10月5日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00 ＜チケット価格＞

オールスタンディング：\5,500

※消費税込

※ドリンク代別

※未就学児入場不可

◾️ライブ出演情報 ◆＜18th Seoul Jazz Festival 2026＞

開催日：5月24日（日）韓国OLYMPIC PARK

出演：紫 今 ◆＜崎山蒼志『good life, good people』（Special guest）＞

日程：2026年6月12日（金）

場所：Spotify O-EAST

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

詳細：https://sakiyamasoushi.com/