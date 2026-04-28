紫 今、TVアニメ『左ききのエレン』EDテーマ「New Walk」CDリリース決定
紫 今が、新曲「New Walk」のCDを6月3日にリリースすることを発表した。
「New Walk」は、毎週火曜日深夜24時〜テレ東系列にて放送開始中のTVアニメ『左ききのエレン』エンディングテーマとなっている。
カップリングには、3月に開催されたツーマンツアー＜MULASAKI IMA presents.【MICELLE】＞で披露されたライブ音源3曲が収録される。
また、ジャケットはLPサイズとなっており、表紙のアートワークはTVアニメ『左ききのエレン』のアニメーションキャラクター原案を務めた後藤隆幸による書き下ろしとなっており、裏表紙は配信ジャケットにも使用されている紫 今の写真が大きく映し出されている。
さらに、「New Walk」完全生産限定盤をCDショップチェーンにて購入すると、ランダムサイン入りアナザージャケットをプレゼント。特典は無くなり次第終了となるので、早めにチェックしていただきたい。
◾️シングル「New Walk」
2026年6月3日（水）リリース
予約：https://MulasakiIma.lnk.to/NewWalk
▼先行配信「New Walk」
https://MulasakiIma.lnk.to/NewWalk_
※TVアニメ『左ききのエレン』EDテーマ
完全生産限定盤（CD-12cm）
価格：2,200円（税込）品番：SRCL-13686
▼CD収録曲目
M1: New Walk
M2: メロイズム (LIVE - 2026.3.29 MICELLE)
M3: Server Down (LIVE - 2026.3.29 MICELLE)
M4: ギンモクセイ(LIVE - 2026.3.29 MICELLE)
▼紫 今「New Walk」 完全生産限定盤（SRCL-13686）特典概要
特典内容：ランダムサイン入りアナザージャケット
▼対象店舗
・タワーレコード全店 (オンライン含む/一部店舗除く)
・全国アニメイト(通販含む)
・楽天ブックス
・Amazon.co.jp
・セブンネットショッピング
・SonyMusicShop
▼ご予約対象期間
2026年4月28日（火）19:00〜5月12日（火）23:59まで
※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
※絵柄は後日発表とさせていただきます。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
▼CDショップチェーン別先着オリジナル特典
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
全国アニメイト(通販含む) ・・・ オリジナルましかくブロマイド
楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型
タワーレコード全店 (オンライン含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルポストカード
※各CDショップ・オンラインショップでのご予約受付開始は4月28日(火)19:00以降順次開始となります。
※特典絵柄は追って発表いたします。
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️TVアニメ『左ききのエレン』放送情報
＜放送情報＞
4月7日(火)深夜24 時〜テレ東系列ほかにて放送開始
テレ東系列 4月7日（火）から毎週火曜深夜24時
AT-X 4月10日（金）から毎週金曜夜9時
リピート放送：毎週火曜朝９時／毎週木曜午後3時
＜配信情報＞
Prime Video にて、4月7日(火)より毎週火曜 深夜24時30分〜見放題最速配信
その他動画配信サービスでも、4月12日(日)より毎週日曜 深夜24時30分〜順次配信
※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。
※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各動画配信サービスの情報をご確認ください。
※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazon プライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ。
※Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。
＜ストーリー＞
高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。
＜スタッフ＞
原作：かっぴー「左ききのエレン」
監督：鈴木利正
シリーズ構成：岸本卓
アニメーションキャラクター原案：後藤隆幸
キャラクターデザイン・総作画監督：福地祐香、玉井あかね
色彩設計：関本美津子
美術監督：佐藤豪志
美術設定：小幡和寛
撮影監督：有村駿
編集：増永純一
音響監督：明田川仁
音楽：パソコン音楽クラブ
オープニングテーマ：ALI「FUNKIN’ BEAUTIFUL feat. ZORN」
エンディングテーマ：紫 今「New Walk」
アニメーション制作：シグナル・エムディ／Production I.G
製作：アニメ「左ききのエレン」製作委員会
＜キャスト＞
朝倉光一役：千葉翔也
山岸エレン役：内山夕実
加藤さゆり役：石川由依
岸あかり役：関根明良
神谷雄介役：興津和幸
三橋由利奈役：天海由梨奈
柳一役：遊佐浩二
朱音優子役：結川あさき
流川俊役：新垣樽助
佐久間威風役：松田健一郎
公式HP：https://eren-anime.com/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eren_anime_PR
公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@eren_anime_pr
©︎かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
◾️＜Mulasaki Ima ONE MAN TOUR 2026＞
2026年
9月26日（土）大阪・Yogibo META VALLEY
OPEN 17:00 / START 18:00
9月27日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’
OPEN 16:15 / START 17:00
10月5日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
＜チケット価格＞
オールスタンディング：\5,500
※消費税込
※ドリンク代別
※未就学児入場不可
◾️ライブ出演情報
◆＜18th Seoul Jazz Festival 2026＞
開催日：5月24日（日）韓国OLYMPIC PARK
出演：紫 今
◆＜崎山蒼志『good life, good people』（Special guest）＞
日程：2026年6月12日（金）
場所：Spotify O-EAST
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
詳細：https://sakiyamasoushi.com/
関連リンク
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