ジャーナリストの田原総一朗氏（92）が司会を務める討論番組「朝まで生テレビ！」（BS朝日、毎月最終日曜日放送）が、2026年4月26日から「事前収録の1時間番組」に変わった。その理由を、同局に取材した。「田原さん側とも話し合いながら、番組として総合的に判断」「朝まで生テレビ！」は1987年にテレビ朝日の深夜帯で始まり、田原氏が90歳を迎えた24年に、BSのゴールデンタイムでの2時間生放送に切り替わっていた。一方、26年4月