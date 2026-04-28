中国メディアの観察者網は24日、3月の中国から日本へのレアアース磁石の輸出量が9カ月ぶりに200トンを下回ったと報じた。中国税関総署が20日公表したデータによると、3月の中国のレアアース磁石の総輸出量は5238トンで、前年同月比1．6％減だった。このうち、日本への輸出量はわずか184トンで前年同月比27．2％減と大幅に落ち込み、前月比でも17．3％減少した。200トンを下回るのは9カ月ぶり。記事は背景として「昨年末、日本の一