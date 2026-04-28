NHKがテーマソングを発表サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は6月に開幕する。NHKは、サッカー中継内で使用する「2026 NHKサッカーテーマ」を発表。人気アーティストによる書き下ろし楽曲に、ネット上のファンからは歓喜の声があがっている。NHKは28日の午前4時過ぎに公式Xにて、「2026 NHKサッカーテーマ」に人気アーティスト、米津玄師が書き下ろした「烏」（からす）を使用することを発表した。5月10日に放送される「サ