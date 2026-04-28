混雑した電車の中で、幼い息子が大泣きを始めてしまった――。【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に…その時、周りの反応は若き日のHさん（投稿時：栃木県在住40代女性）は、焦りと申し訳なさで汗だくになっていた。その時、隣に乗っていた中年男性客が......。＜Hさんからのおたより＞息子がまだ赤ちゃんの時、抱っこ紐をして叔母と3人で混んでいる総武線に立って乗っていると、息子がグズリ始め、そのう