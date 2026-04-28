ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「ゴールデンウイーク前に浄化！ 玄関に置くと『運気が急落する人』の共通点3選、幸運を逃すNG習慣とは？」について解説します。◆新年度の疲れは「玄関」から？ GW前に見直したい住まいのサイン新年度がスタートし、環境や人間関係が新しくなる4月。慌ただしい日々が続く中で「なんとなく最近ツイていない」「