２８日午前１１時３５分頃、広島県三次市南畑敷町の製薬会社「丸善製薬」三次工場で、「タンクが爆発した」と１１９番があった。三次消防署によると、５人がけがのため搬送されたが、いずれも意識はあるという。午後１時２０分現在も消防が消火活動を続けている。同消防署によると、爆発したのはアルコールが入ったタンクとみられるという。